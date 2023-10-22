Кримінал

Ракетний удар по “Новій пошті” на Харківщині: що відомо на ранок

22 Жовтня 2023 08:34
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нова пошта, ракетний удар

Російські війська у ніч на неділю, 22 жовтня, поцілили ракетою по терміналу “Нової пошти” у селі Коротич Пісочинської територіальної громади, що за 16 кілометрів від Харкова.

“На території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років”, – повідомила обласна поліція. На місці вибуху вилучили уламки ракети С-300. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об’єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, усі постраждалі внаслідок вибуху – це працівники підприємства, які перебували всередині поштового терміналу.

“Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків – у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя”, – повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, закликавши світову громадськість посилити тиск на РФ.

“Звичайний цивільний об’єкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким!”, – написав він у Telegram, оприлюднивши відео з місця трагедії.

“Нова пошта” оголосила 22 жовтня у компанії день трауру за загиблими. “Харківський інноваційний термінал… Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на зв’язку з лікарнями та сім’ями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо – кожному”, – йдеться у дописі поштового оператора у Facebook.


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