Суспільство

Ракетний удар по Львову: є постраждалі та загиблі, горять будинки
4 Вересня 2024 07:16
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Львів, ракетний удар
Наслідки атаки / Telegram

В результаті ракетної атаки на Львів в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, шестеро людей постраждали. Дві школи пошкоджено, вибито багато вікон в центральній частині міста. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, всі профільні служби виїхали на місце.

Мер Львова Андрій Садовий написав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні “Арніки” та 17 школи залишаються вдома.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Садовий повідомив, що вже відомо про 19 постраждалих та двох загиблих внаслідок атаки на Львів.

Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан.


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