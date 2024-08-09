Кримінал

Ракетний удар по Костянтинівці: кількість загиблих різко зросла
9 Серпня 2024 14:49

У Костянтинівці, внаслідок російського обстрілу, кількість загиблих зросла до 10, 35 людей отримали поранення. Як повідомляє Донбас Реалії, серед загиблих є дитина.

За словами голова Донецької ОВА Вадима Філашкіна, росіяни вдарили по супермаркету ракетою Х-38.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по супермаркету у Костянтинівці / Фото: МВС

Пожежу у торговельному центрі площею 1 тисяча квадратних метрів було ліквідовано. На місці працюють Державна служба надзвичайних ситуацій, правоохоронці та парамедики, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Під час обстрілу також були пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів. Ліквідація наслідків триває.


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