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Ракетні удари по Україні росіяни планували ще з початку жовтня

10 Жовтня 2022 15:48
14
гур

За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

Про це повідомляє ГУР МО.

До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

8 жовтня на аеродром “Оленья” з аеродрому ”Енгельс” було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами “Калібр”.

Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.


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