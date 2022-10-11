Кримінал

Ракетні удари по Дніпру корегував соратник Ківи

11 Жовтня 2022 14:17
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дніпро, сбу

СБУ викрила соратника Іллі Ківи на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: «полював» за локаціями українських систем ППО.

Як повідомили у Службі безпеки України, затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

“За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Ківою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ”, – йдеться у повідомленні.

Корегувальник збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх «звітах» він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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