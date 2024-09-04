Ракетна атака на Львів: внаслідок обстрілу постраждала 130-річна архітектурна пам’ятка

Внаслідок ворожої атаки на Львів 4 вересня постраждала памʼятка архітектури місцевого значення.

Йдеться про обласний Центр спортивної медицини і реабілітації на вулиці Коновальця, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Центр розташований у віллі Юзефи Франц. За офіційними даними, цю будівлю звели у 1893 році, тож нині їй понад 130 років.

“Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура”, – зазначив він.

Максим Козицький додав, що охоронець і працівники Центру – живі та не травмовані.

Загалом через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше 7 пам’яток архітектури місцевого значення.