Ракетна атака на Київ: четверо людей постраждали

Внаслідок збиття ракет над Києвом є падіння уламків у Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Відомо про четверо дорослих, які постраждали в Дарницькому районі у мікрорайоні Бортничі. Це чоловік, який отримав поранення ніг та троє жінок, у яких гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. До того ж уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі.

Командування повітряних сил ЗСУ повідомили, що знищили вісім ракет, які летіли на столицю балістичною траєкторією.