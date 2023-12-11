Кримінал

Ракетна атака на Київ: четверо людей постраждали

11 Грудня 2023 07:02
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ракетний удар

Внаслідок збиття ракет над Києвом є падіння уламків у Дарницькому та Голосіївському районах столиці. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Відомо про четверо дорослих, які постраждали в Дарницькому районі у мікрорайоні Бортничі. Це чоловік, який отримав поранення ніг та троє жінок, у яких гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. До того ж уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі.

Командування повітряних сил ЗСУ повідомили, що знищили вісім ракет, які летіли на столицю балістичною траєкторією.


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