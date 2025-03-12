Ракетна атака на Кривий Ріг: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до дев’яти

Зранку 12 березня з 7:15 до 7:50 у Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Перед цим Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку. Вже відомо про загиблу жінку та дев’ятьох поранених.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.

Загинула 47-річна жінка, дев’ятеро людей зазнали поранень. Семеро ушпиталені, з них троє – у важкому стані.

“Під прицілом були цивільні об’єкти. Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятка легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили”, – написав Лисак.