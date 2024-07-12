Суспільство

Раду закликають скасувати перехід на зимовий чи літній час
12 Липня 2024 15:05
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закон, рада
Ілюстративне фото / Unsplash

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує прийняти законопроект про обчислення часу в Україні.

Як повідомили у комітеті, законопроєкт передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до “літнього” та “зимового” часу.

Такий “сезонний часовий стрибок” призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному.


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