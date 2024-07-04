Суспільство

Радника віцепрем’єрки Стефанішиної, який вилаяв ветерана на протезах, звільнили
4 Липня 2024 13:38
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ветеран, одеса
Вадим Шевеленко / Telegram

3 липня відвідувач ветеринарної клініки в Одесі Вадим Шевеленко нецензурно виразився щодо лікаря-ветерана з інвалідністю Олексія Притулу. 

Про це повідомили Суспільному в Офісі віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

“Офіс Віцепрем’єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб”, – йдеться у повідомленні.

Учора, 3 липня, ветеринар Олексій Притула опублікував відео, на якому відвідувач клініки прийшов на прийом із собакою. Під час огляду тварини лікар попросив чоловіка підняти собаку, аби оглянути рану, на що той запитав, чому лікар сам не може встати.

Олексій Притула показав, що має ампутацію ніг, після чого господар собаки облаяв чоловіка нецензурною лексикою та вибіг з кабінету.

“Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя”, – написав Притула у своєму дописі.

Він також додав, що стикнувся з таким вперше не лише на роботі, а й в житті. 

Пізніше ветеран опублікував відео, на якому Вадим Шевеленко попросив вибачення за свою поведінку.

“Якщо ця людина, в своєму новому волонтерському амплуа, виявить бажання перерахувати значні суми (які саме – обговоримо особисто) на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та Третьої штурмової бригади, вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими”, – написав Притула.

Увечері цього ж дня у Нацполіції повідомили, що склали відносно Вадима Шевеленка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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