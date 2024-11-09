Радник Трампа: “у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає”

Старший радник новообраного президента Дональда Трампа заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на відвоюванні територій.

Брайан Ланза, стратег Республіканської партії, сказав BBC, що адміністрація Трампа звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням представити свою версію «реалістичного бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що його план несерйозний», – сказав він.

Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. Вісім років по тому вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і окупувала території на сході країни.

Трамп вже говорив із Зеленським після перемоги на виборах у США – у середу вони провели телефонну розмову, в якій також взяв участь мільярдер Ілон Маск.

«Це була коротка розмова з Маском, але це була хороша тривала розмова з Трампом, вона тривала близько півгодини», – повідомило ВВС джерело в офісі президента України.

«Це була не зовсім розмова, щоб говорити про дуже суттєві речі, але загалом вона була дуже теплою і приємною».

Трамп послідовно заявляє, що його пріоритетом є припинення війни і зупинка виснаження ресурсів США.

Його опоненти-демократи звинувачують його в підлабузництві перед президентом Росії Владіміром Путіним і кажуть, що його підхід до війни рівнозначний капітуляції України і поставить під загрозу всю Європу.

Минулого місяця Зеленський представив українському парламенту «план перемоги», який включав відмову від торгівлі територіями та суверенітетом України.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може закінчити війну між Росією та Україною «за один день», але не надавав жодних деталей. У травневому документі, написаному двома його колишніми керівниками служби національної безпеки, йдеться про те, що США повинні продовжити постачання зброї, але поставити цю підтримку в залежність від того, чи вступить Київ у мирні переговори з Росією.

Україна не повинна полишати надії повернути всю свою територію з-під російської окупації, йдеться в документі, але вона повинна вести переговори, виходячи з нинішньої лінії фронту.

Ланза не згадав про східну Україну, але сказав, що повернення Криму від Росії є нереалістичним і «не є метою Сполучених Штатів».

«Коли Зеленський каже, що ми припинимо бойові дії, що мир настане лише тоді, коли буде повернуто Крим, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає», – сказав він в ефірі програми “Вікенд” на BBC World Service.

«І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі».

Ланза сказав, що з величезною повагою ставиться до українського народу, описавши його як такого, що має серце лева. Але він сказав, що пріоритетом США є «мир і припинення вбивств».

«Ми хочемо сказати Україні: ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо чесну розмову», – сказав він.

Раніше цього тижня Путін привітав Трампа з перемогою на виборах і сказав, що заява Трампа про те, що він може допомогти закінчити війну в Україні, «як мінімум, заслуговує на увагу».

Ланца також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена-Харріса та європейські країни надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

«Реальність на місцях така, що європейські національні держави та президент Байден не дали Україні можливості та зброї для перемоги у цій війні на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України», – сказав він.

Раніше цього року Палата представників Конгресу США схвалила пакет військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів для боротьби з російським вторгненням.

США були найбільшим постачальником зброї в Україну – з лютого 2022 року по кінець червня 2024 року вони поставили або зобов’язалися поставити зброю і обладнання на суму 55,5 млрд доларів (41,5 млрд фунтів стерлінгів), згідно з даними німецької дослідницької організації Kiel Institute for the World Economy.