Радник глави Мінстратегпрому Олійник загинув у ДТП  

Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник, який відповідав за дрони, разом із дружиною загинув у ДТП.

Про це повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін у Telegram.

“Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться”.

У благодійному фонді “Повернись живим”, де раніше працював Олійник, повідомили, що він разом з дружиною загинув у ДТП. Це сталося уночі 8 вересня.

Прощання відбудеться 10 вересня о 12:00 в Михайлівському соборі.

За даними Ліга.net, Ярослав Олійник долучився до ЗСУ у 2017 році. Він служив у підрозділі “Аеророзвідка”. На фронті був відомий під позивним Локі.



Під час повномасштабної війни Росії проти України Олійник брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп’янськ.

Він також був консультантом Фонду “Повернись живим” із тактики застосування БпЛА і долучався до підготовки нових операторів дронів.

Олійнику було 28 років.