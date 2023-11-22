Рада затвердила санкції проти оборонного сектору Росії та Білорусі на 50 років

Верховна Рада України проголосувала за затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій щодо оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі у середу, 22 листопада.
Як повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк, за відповідну постанову проголосували 304 народні депутати.
Цим рішенням РНБО підтримала пропозиції, які були представлені Кабінетом міністрів України щодо введення окремих обмежувальних заходів у галузі оборонно-промислового комплексу на строк не менше 50 років.
Згідно з документом, планується запровадити такі обмеження:
- заборонити операції з товарами та послугами з резидентами РФ та Білорусі, на які поширюється дія закону України Про контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання;
- зупинити виконання економічних та грошових зобовʼязань перед резидентами РФ й РБ, що стосуються операцій з товарами військового та подвійного використання;
- припинити дію спільних проєктів та програм у сфері безпеки й оборони, учасниками яких є РФ чи Білорусь, тощо.