Політика

Рада затвердила санкції проти оборонного сектору Росії та Білорусі на 50 років

22 Листопада 2023 21:46
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санкції

Верховна Рада України проголосувала за затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій щодо оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі у середу, 22 листопада.

Як повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк, за відповідну постанову проголосували 304 народні депутати.

Цим рішенням РНБО підтримала пропозиції, які були представлені Кабінетом міністрів України щодо введення окремих обмежувальних заходів у галузі оборонно-промислового комплексу на строк не менше 50 років.

Згідно з документом, планується запровадити такі обмеження:

  • заборонити операції з товарами та послугами з резидентами РФ та Білорусі, на які поширюється дія закону України Про контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання;
  • зупинити виконання економічних та грошових зобовʼязань перед резидентами РФ й РБ, що стосуються операцій з товарами військового та подвійного використання;
  • припинити дію спільних проєктів та програм у сфері безпеки й оборони, учасниками яких є РФ чи Білорусь, тощо.

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