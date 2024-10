Рада ЄС схвалила надання Україні кредиту у 35 млрд євро

Україна отримає від ЄС кредит на суму до 35 млрд євро в рамках зобов’язань G7.

Про це повідомляє пресслужба головування Угорщини в Раді ЄС у соцмережі X.

“Після успішного завершення письмової процедури Рада ЄС прийняла пакет фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці”, – йдеться у повідомленні.

Водночас президент Володимир Зеленський, а згодом і у Білому домі заявили, що США планують надати Україні кредит на 20 млрд доларів.

