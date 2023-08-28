Економіка

Рада вирішила обкласти тимчасовим податком надприбутки банків

28 Серпня 2023 13:06
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вру, банки

Надприбутки банків, що утворилися внаслідок нарощування операцій з державними цінними паперами, хочуть обкласти тимчасовим податком.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Подали разом з колегами законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків. У разі запровадження запропонованої законопроєктом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн”, – зазначив Гетманцев.

Законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

Гроші пропонується спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни.

При цьому, депутати посилаються на подібну практику, що існує в деяких країнах ЄС.

“Подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету”, – зазначив глава бюджетного комітету.


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