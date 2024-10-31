Рада в першому читанні схвалила держбюджету на 2025 рік

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт державного бюджету на 2025 рік.

Його підтримали 247 парламентарі, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Як зазначив прем’єр міністр України Денис Шмигаль, пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона.

“Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей”, – сказав він.

Так, на ці потреби спрямують понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком.

Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.