Рада ухвалила зміни щодо прав нацменшин. Це потрібно для початку переговорів з Євросоюзом

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №10288-1, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Це робиться для виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

“За” проголосували 317 депутатів. Над цією версією проєкту закону працювали всі фракції.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

захист права на використання мов національних меншин України забезпечує уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

гарантування права на використання мови нацменшини в освітньому процесі поряд із державною мовою;

розширення права на використання мов нацменшин у медіа та видавничій діяльності.

Співавтор законопроєкту, член комітету Володимир В’ятрович заявляв, що всі нововведення не поширюватимуться на російську мову як мову держави-агресора, “і не на 5 років, як планував уряд, а безстроково”.