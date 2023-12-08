Політика

Рада ухвалила зміни щодо прав нацменшин. Це потрібно для початку переговорів з Євросоюзом

8 Грудня 2023 14:54
читать на русском →
рада

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №10288-1, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Це робиться для виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

“За” проголосували 317 депутатів. Над цією версією проєкту закону працювали всі фракції.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

  • захист права на використання мов національних меншин України забезпечує уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
  • гарантування права на використання мови нацменшини в освітньому процесі поряд із державною мовою;
  • розширення права на використання мов нацменшин у медіа та видавничій діяльності.

Співавтор законопроєкту, член комітету Володимир В’ятрович заявляв, що всі нововведення не поширюватимуться на російську мову як мову держави-агресора, “і не на 5 років, як планував уряд, а безстроково”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2023 15:13

Залишився 401 депутат: Рада припинила повноваження ще трьох нардепів
8 Грудня 2023 16:51

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
8 Грудня 2023 16:44

МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі
8 Грудня 2023 14:16

У Харкові через нічні обстріли пошкоджений енергооб’єкт
8 Грудня 2023 13:20

Закарпатський військкомат прокоментував вручення повісток чоловікам у спортзалах: будемо продовжувати
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки