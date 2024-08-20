Політика

Рада ухвалила закон про заборону російської церкви в Україні
20 Серпня 2024 12:23
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вру, церква
Ілюстративне фото / Telegram

У другому читанні Рада ухвалила закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», що забороняє діяльність релігійних організацій пов’язаних з Російською Федерацією на території України.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він уточнив, що законодавча ініціатива №8371 була ухвалена 265 голосами народних депутатів.

Метою закону є захист національної та громадської безпеки, прав і свобод людини, визначення особливостей діяльності іноземних релігійних організацій в Україні.

У тексті документа наголошується, що жодне положення закону не може тлумачитися як обмеження свободи сповідування релігії або переконань, права на дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів.


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