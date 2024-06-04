Рада ухвалила президентський законопроєкт про англійську мову

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект 9432 про функціонування англійської мови в Україні.

Його підтримали 236 депутатів, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Законопроект передбачає вивчення англійської мови з дитячих садочків і на всіх рівнях здобуття освіти. Також він пропонує транслювати фільми англійською мовою у кінотеатрах, а у разі неокупності квитків держава компенсуватиме частину коштів закладам.