Суспільство

Рада ухвалила президентський законопроєкт про англійську мову

4 Червня 2024 14:46
мова, освіта
Ілюстративне фото / freepik

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект 9432 про функціонування англійської мови в Україні.

Його підтримали 236 депутатів, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Законопроект передбачає вивчення англійської мови з дитячих садочків і на всіх рівнях здобуття освіти. Також він пропонує транслювати фільми англійською мовою у кінотеатрах, а у разі неокупності квитків держава компенсуватиме частину коштів закладам.


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