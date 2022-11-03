Рада ухвалила бюджет на 2023 рік

Український парламент ухвалив держбюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому, повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму ТГ-каналі.

За проголосувало 295 депутатів, утрималися 35, проти – 0.

За інформацією Железняка, у підсумковому документі закладено дефіцит бюджету у розмірі 38 млрд доларів (близько 1,4 трлн грн).

Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП.

“Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес”, – запевнив він.