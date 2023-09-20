Політика

Рада схвалила виправлений закон про електронне декларування

20 Вересня 2023 15:13
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вру

Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.

Про це повыдомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

“Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування

.. Зміни передбачають одразу відкриття декларацій”.

“За” віддали 341 голосів.

Голосування по фракціях: “Слуга народу” – 214 голосів, “Європейська солідарність” – 22, “Батьківщина” – 13, “Платформа за життя та мир” – 18, “За майбутнє” – 11, “Голос” – 18, “Довіра” –  17, “Відновлення України” – 12, позафракційні – 16.


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