Політика

Рада призначила ексочільника Донеччини Кириленка головою АМКУ

6 Вересня 2023 14:11
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Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України.

Таке рішення підтримали 250 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові за спеціальністю “Правознавство”.

З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генеральній прокуратурі.

Протягом 2017-2019 років Кириленко був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. У 2019 році він став головою Донецької ОВА.


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