Рада призначила ексочільника Донеччини Кириленка головою АМКУ

Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України.

Таке рішення підтримали 250 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові за спеціальністю “Правознавство”.

З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генеральній прокуратурі.

Протягом 2017-2019 років Кириленко був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. У 2019 році він став головою Донецької ОВА.