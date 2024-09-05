Політика

Рада призначила Андрія Сибігу очільником МЗС
5 Вересня 2024 14:23
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мзс
Андрій Сибіга / Facebook

5 вересня міністром МЗС призначили Андрія Сибігу, який раніше займав посаду 1-го заступника очільника МЗС. “За” проголосували 258 нардепів.

Про це повідомив народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

За час своєї роботи на дипломатичній службі Сибіга обіймав посади аташе, директора Департаменту консульської служби МЗС, посла України в Туреччині.

З 2021 по 2024 рік Сибіга був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. З 2024-го був першим заступником міністра закордонних справ України.


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