Рада продовжила податкові та митні пільги для виробництва зброї та ввезення БПЛА

17 грудня Верховна Рада України підтримала два законопроєкти №12266 та №12267, які передбачають продовження на 2025 рік податкових і митних пільг для військової техніки та обладнання.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Головні положення законопроєктів:
- Звільнення від митних платежів: для імпортних складових, необхідних для виготовлення боєприпасів та снарядів.
- Продовження пільг: на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо.
- Розширення пільг: на компоненти для всіх видів безпілотників — наземних, водних, а не лише повітряних.
- Відтермінування екологічних стандартів: перехід на Євро-6 для транспортних засобів відкладено до 1 січня 2027 року.
- Підтримка волонтерів та благодійників:
- Неприбуткові організації можуть надавати допомогу військовим та їхнім родинам без втрати статусу.
- Зібрані волонтерами кошти звільняються від ПДФО, якщо передаються благодійним фондам.
- Пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).
- Підтримка кіноіндустрії: податкові пільги для українського кіно продовжено на час воєнного стану.
- Автомобільний ринок: скасування оцінки для ринку вживаних авто.
- Фіскалізація грального бізнесу: посилено контроль за оподаткуванням цього сектору.
За законопроєкти проголосували 331 та 335 депутатів відповідно.