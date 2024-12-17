Суспільство

Рада продовжила податкові та митні пільги для виробництва зброї та ввезення БПЛА
17 Грудня 2024 14:22
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вру
ВРУ / Фото з відкритих джерел

17 грудня Верховна Рада України підтримала два законопроєкти №12266 та №12267, які передбачають продовження на 2025 рік податкових і митних пільг для військової техніки та обладнання. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Головні положення законопроєктів:

  • Звільнення від митних платежів: для імпортних складових, необхідних для виготовлення боєприпасів та снарядів.
  • Продовження пільг: на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо.
  • Розширення пільг: на компоненти для всіх видів безпілотників — наземних, водних, а не лише повітряних.
  • Відтермінування екологічних стандартів: перехід на Євро-6 для транспортних засобів відкладено до 1 січня 2027 року.
  • Підтримка волонтерів та благодійників:
    • Неприбуткові організації можуть надавати допомогу військовим та їхнім родинам без втрати статусу.
    • Зібрані волонтерами кошти звільняються від ПДФО, якщо передаються благодійним фондам.
    • Пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).
  • Підтримка кіноіндустрії: податкові пільги для українського кіно продовжено на час воєнного стану.
  • Автомобільний ринок: скасування оцінки для ринку вживаних авто.
  • Фіскалізація грального бізнесу: посилено контроль за оподаткуванням цього сектору.

За законопроєкти проголосували 331 та 335 депутатів відповідно.


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