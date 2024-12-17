Суспільство

Рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство у першому читанні
17 Грудня 2024 14:25
читать на русском →
вру
Ілюстративне фото з відкритих джерел

17 грудня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України”.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

“Рада підтримала за основу законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні”, — повідомив Железняк.

За документ проголосували 247 народних депутатів.

Водночас парламентарі доручили направити законопроєкт на розгляд Конституційного суду, за що віддали свої голоси 150 депутатів.

Железняк зазначив, що до другого читання планується врахувати пропозиції та зауваження, зокрема від Світового конгресу українців.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Грудня 2024 17:09

Україні не потрібні такі посередники, як Орбан, – Зеленський
17 Грудня 2024 18:39

Російські та північнокорейські війська третю добу інтенсивно наступають на Курщині, – Сирський
17 Грудня 2024 17:57

Україна отримає додаткові БМП Marder від Німеччини
17 Грудня 2024 15:51

Контррозвідка СБУ затримала “мисливців” на F-16
17 Грудня 2024 15:21

Генпрокуратура скерувала справу Тищенка до суду
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки