Рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство у першому читанні

17 грудня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України”.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

“Рада підтримала за основу законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні”, — повідомив Железняк.

За документ проголосували 247 народних депутатів.

Водночас парламентарі доручили направити законопроєкт на розгляд Конституційного суду, за що віддали свої голоси 150 депутатів.

Железняк зазначив, що до другого читання планується врахувати пропозиції та зауваження, зокрема від Світового конгресу українців.