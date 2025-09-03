Рада підтримала законопроект про тимчасову бронь для чоловіків, яких розшукує ТЦК

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє критично важливим підприємствам оборонно-промислового комплексу брати на роботу та тимчасово бронювати працівників навіть за відсутності в них належних військово-облікових документів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ передбачає, що підприємства зможуть укладати трудовий договір із військовозобов’язаними, які не перебувають на обліку в ТЦК, мають неналежно оформлені документи або навіть перебувають у розшуку.

Винятком є особи, що ухиляються від мобілізації чи військового обліку за статтями 336 та 337 ККУ.

Працівники отримуватимуть бронювання строком на 45 днів. За цей час вони повинні привести документи до вимог законодавства. Якщо цього не станеться — підприємство може звільнити працівника.