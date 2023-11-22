Суспільство

Рада може ухвалити закон про мобілізацію до кінця року – Арахамія

22 Листопада 2023 20:21
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мобілізація

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія допускає, що закон, який регулює питання мобілізації та демобілізації, Верховна Рада може ухвалити до кінця 2023 року.

“Я думаю, … десь у середині грудня, можливо, буде вже перше читання розглядатися. А до кінця року ми будемо намагатися його проголосувати”, – сказав Арахамія в ефірі єдиного телемарафону в середу.

За словами Арахамії, існує понад десять законопроєктів, які так чи інакше регулюють мобілізацію і демобілізацію. Він зазначив, що парламентський комітет із національної безпеки намагається створити “матрицю мобілізації та матрицю демобілізації” і всі наявні пропозиції звести в таблицю, після чого законопроєкт буде зареєстровано у Верховній Раді.

Арахамія вважає, що коли законопроєкт буде підготовлено до реєстрації, його мають підписати всі голови комітетів і лідери фракцій, “щоб був певний консенсус щодо цього питання”.

Голова фракції наголосив, що обов’язково буде проведено консультації з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України.

“Коли буде умовний консенсус з цього питання, ми це будемо виносити в зал”, – зазначив Арахамія.

Народний депутат не захотів розкривати положення майбутнього законопроєкту, поки їх остаточно не сформулював профільний комітет.

“Коли в нас на комітеті буде сформульована якась редакція, тоді розповімо. Бо зараз це питання дуже чутливе і ідея не завжди втілюється в законі. Тому краще все ж таки… обговорювати вже конкретний документ”, – наголосив голова фракції “Слуга народу”.


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