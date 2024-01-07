Рада директорів Tesla та SpaceX у шоці: Ілон Маск підсів на наркотики

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск вживає кокаїн, ЛСД, екстазі, гриби, а також кетамін на закритих вечірках по всьому світу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Журналісти з’ясували, що з 2018 до 2021 року Маск брав участь у кількох закритих вечірках, де учасники зобов’язані були здавати свої мобільні телефони та підписувати договір про нерозголошення.

У Лос-Анджелесі на тусовці мільярдер вживав ЛСД, у Мексиці — псилоцибінові гриби, а в Майямі — кетамін. За даними джерела, Маск продовжує вживати різні наркотики. Найближчі кола мільярдера турбуються щодо впливу заборонених речовин на його здоров’я та бізнес.

Рада директорів Tesla та SpaceX побоюється, що подібна поведінка підприємця зашкодить репутації його компаній. Маск ризикує активам інвесторів на суму близько 1 трлн доларів, десятки тисяч робочих місць і важливу частину американської космічної програми.