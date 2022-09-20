Політика

Рада дозволила звільнятися з ЗСУ багатодітним військовим

20 Вересня 2022 17:33
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віднесення до підстав звільнення з військової служби наявність у військовослужбовця трьох та більше дітей віком до 18 років. “За” проголосував 331 депутат.

Як пояснив один з авторів законопроєкту депутат Олексій Гончаренко, зараз військові, які вступили до ЗСУ добровільно або у них народилася третя дитина під час несення служби, не можуть демобілізуватися. Тому, за його словами, був запропонований зазначений законопроєкт.

Як йдеться в пояснювальній записці, станом на початок мобілізації було масово порушено право багатодітних батьків нести військову службу за власним бажанням і лише за місцем проживання, і за результатами цього порушення держава не надала право багатодітним батькам звільнятися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану.


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