Суспільство

Рада дозволила військовим відпустку під час війни

1 Грудня 2022 17:36
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закон

Верховна Рада ухвалила закон про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Як повідомив депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, на підтримку відповідного документа проголосували 269 депутатів.

Згідно із законом, українські військові мають право під час воєнного стану на відпустку зі збереженням грошового забезпечення.

Вона може тривати не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Така відпустка може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.


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