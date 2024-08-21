Суспільство

Рада дозволила відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих
21 Серпня 2024 15:09
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мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

Верховна рада проголосувала за основу і в цілому за законопроєкт №11391 – він передбачає відстрочку від служби в армії тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти.

За основу проєкт підтримали 309 депутатів, в цілому — 310, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Цей документ після підписання президентом Володимиром Зеленським вноситиме зміни до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо розширення кола військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Він надаватиме відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Неповнорідними називають братів та сестер, у яких спільний лише хтось один із батьків — мати або батько, а не обидва з них.


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