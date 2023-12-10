Політика

Питання про початок переговорів з Україною внесено до проекту пропозицій на саміт ЄС

10 Грудня 2023 19:03
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Євросоюз, україна

Питання про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС внесено до проекту пропозицій для обговорень на саміті Європейського союзу, що відбудеться наступного тижня у Брюсселі. Переговори щодо остаточної форми відбуватимуться найближчими днями, оскільки Угорщина постійно виступає проти.

Сьогодні, 10 грудня, у Брюсселі збираються посли країн-членів ЄС для підготовки саміту, повідомляє Польське Радіо.

У проекті пропозицій, який бачила кореспондентка Польського Радіо у Брюсселі Беата Пломецька, є також формулювання (поки що дужках), що переговорні рамки будуть узгоджені після того, як Україна виконає всі умови. Вона буде внесена до документа після зустрічі міністрів ЄС із європейських справ у вівторок.

Єврокомісія, яка місяць тому «засвітила» зелене світло для переговорів про вступ України до ЄС, наголосила, що їх початок залежатиме від березневого звіту, який оцінюватиме готовність Києва.

Угорщина відкрито виступила проти початку переговорів із Україною. В останні кілька днів європейські політики намагалися переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана змінити позицію.

Угорщина не лише блокує початок переговорів, а й не хоче давати згоду на останній, 12-й пакет санкцій проти Росії, і це питання сьогодні обговорюватимуть посли країн-членів ЄС у Брюсселі.

Через протидію Угорщини досі залишається невирішеним питання про фінансовий пакет для України у розмірі 50 мільярдів євро на найближчі 4 роки та збільшення ще на півмільярда євро фонду з переозброєння України.


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