Пилова буря протримається в Україні до п’ятниці, – Укргідрометцентр

Пилова буря, яку принесло з Каспійської низовини, досягне Київщини 1 та 2 жовтня й протримається на території країни, попередньо, до п’ятниці.

Такий прогноз озвучив Український гідрометеорологічний центр.

“В Каспійській низовині станом на ранок сьогодні (30 вересня) спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери”, – пояснили синоптики.

Цей дрібний пил осідає у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.

Погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер.

“Ситуація утримається попередньо до п’ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря”, – дадали у гідрометцентрі.

На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу першого жовтня.