Політика

Пєсков відмовився повідомляти подробиці щодо участі свого сина у війні проти України

24 Квітня 2023 14:03
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пвк, пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков ухилився від відповіді по суті на запитання про свого 33-річного сина Миколу Пєскова (Чоулза), який нібито півроку воював в Україні у складі ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

“Він відслужив у збройних силах свого часу… Зараз він прийняв таке рішення. Так, справді він брав участь у СВО. Далі я не хотів би говорити”, – цитує представника Кремля видання РБК.

У п’ятницю в телеграм-каналі “Позивний Брюс” було опубліковано відео, в якому Пригожин стверджував, що Пєсков попросив його “забрати простим артилеристом” свого сина у ПВК “Вагнер”, після чого Пєсков-молодший воював “по коліна в багнюці, в гівні, на “Урагані””.

У суботу Пригожин додав подробиці: Пєсков-старший звернувся до нього влітку, до “Вагнера” Піскова-молодшого взяли, змінивши ім’я, прізвище та по батькові, він нібито пройшов тритижневу підготовку у штурмових підрозділах групи, після чого “убув на Луганськ”, де ” необхідно було розширювати зведений артилерійський дивізіон ” і його ” поставили членом розрахунку “Ураган”. Через шість місяців син Пєскова відбув у відпустку.

Того ж дня “Комсомольская правда” опублікувала інтерв’ю з Миколою Пєсковим. “Коли я прийняв для себе рішення брати участь у СВО, я не знав, як правильно туди потрапити. Оскільки коли все починалося, не так було багато інформації, як зараз. Тому, так, мені довелося звернутися до батька. Я запитав, як мені правильно зв’язатися з ПВК. І він мені в цьому допоміг”, – повідомив Пєсков-молодший.


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