Кримінал

П’ятеро закарпатців намагалися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію
22 Вересня 2024 12:16
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ухилянти
Невдача спіткала п'ятьох хлопців під час спроби перетнути державний кордон / Фото ДПСУ

П’ятьох правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію затримали прикордонники відділення «Заболоття» Мукачівського загону.

Усі затримані виявилися жителями Закарпаття, поавідомили в ДПСУ. Для досягнення мети «мандрівники» обрали рівнинну ділянку державного рубежу.

“За 500 метрів до державної межі закарпатців затримав наряд, після чого, для з’ясування усіх деталей правопорушення, доставив у прикордонний підрозділ”, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.


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