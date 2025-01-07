Економіка

​Польща готова збільшити поставки електрики до України в разі відмови Словаччини
7 Січня 2025 12:05
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електроенергія, польща
Ілюстративне фото / УНІАН

Польща готова постачати Україні електроенергію, заявила у міністр клімату і навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоска, коментуючи погрози Словаччини припинити постачання електроенергії до сусідньої країни.

Про це повідомляє Reuters.

“Польща зможе збільшити продажі електроенергії в Україну, якщо Україна попросить про це. Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи Україна захоче або буде змушена цим скористатися”, – сказала Хенніг-Клоска.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив минулого тижня, що його партія розгляне можливість припинення поставок електроенергії в Україну, скорочення допомоги біженцям, а також вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації збитків, яких, за його словами, зазнала Словаччина через припинення транщиту російського газу через Україну.


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