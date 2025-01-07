Дженніфер Лопес і Бен Аффлек досягли угоди про розлучення

Співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек досягли угоди про розлучення і за півтора місяця офіційно розірвуть свій шлюб, пише TMZ.

Кожна сторона залишається з тим, що вона придбала або заробила під час шлюбу. Жодних аліментів ні Аффлек, ні Лопес виплачувати не будуть.

Також досягнуто згоди щодо будинку за 61 мільйон доларів, який Аффлек і Лопес купили разом, але умови невідомі.

Розлучення буде офіційно оформлено 20 лютого, пише TMZ.

Про те, що Дженніфер Лопес подала на розлучення, стало відомо в серпні 2024 року. Лопес повідомила, що вони з чоловіком розійшлися у квітні. Позов про розлучення було подано незабаром після дворічної річниці весілля Лопес і Аффлека. Співачка й актор зустрічалися на початку 2000-х, а потім відновили стосунки 2021 року. У липні 2022 року пара одружилася.