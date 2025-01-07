Кримінал

В Одесі викрили командира військової частини, який вимагав з підлеглих “данину”
7 Січня 2025 12:41
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армія, поліція
Затриманий командир військової частини / Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили на хабарництві командира однієї з військових частин. Протягом семи місяців він систематично вимагав у підлеглих 30% від додаткових виплат за виконання бойових завдань.

Як повідомили в поліції Одеської області, командир погрожував військовим, які відмовлялися платити, штучними перешкодами на службі.

“У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання “данини” за грудень в розмірі 41 тисячі гривень”, – повідомили у поліції.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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