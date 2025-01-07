Суспільство

Как организован день в доме престарелых в Харькове “Батьківський затишок”?

7 Січня 2025 13:45
  На правах реклами

Когда родственники выбирают для пожилого человека дом престарелых, у них может быть много критериев. Но один из самых больших страхов для многих семей — вдруг пенсионеру будет скучно или он попросту будет чувствовать себя покинутым? Однако в профессиональных гериатрических центрах быт и проживание продуманы до мелочей. И вся жизнь здесь строится по распорядку. Психологи давно доказали, что он важен для пожилых людей, которые таким образом быстрее адаптируются к новым условиям, чувствуют себя в безопасности. Распорядок — это верный путь к тому, чтобы снизить стресс и всегда «быть при деле». 

Поэтому многие дома престарелых в Харькове работают по весьма четкому расписанию для внутреннего использования. Один из них — современный гериатрический центр «Батьківський затишок». Уютная атмосфера, медицинская поддержка, разнообразный досуг и внимание к индивидуальным потребностям — все это актуально для этого пансионата. Подробнее про то, как проходит оформление в заведение, можно прочитать на сайте https://domprestarelyh-kharkov.kh.ua/oformit-v-dom-prestarelyh.

Как проходит день в пансионате “Батьківський затишок”

День в доме престарелых расписан так, чтобы обеспечить баланс между уходом, отдыхом и активностями. Ни один аспект не остается без внимания: от медицинского наблюдения до досуга. 

Утренний распорядок и дневные активности

Начало дня в доме престарелых — это время, когда закладывается весь фундамент последующего дня. В «Батьківському Затишку» особое внимание уделяется утренним ритуалам, которые помогают пожилым людям чувствовать себя комфортно и безопасно. Они включают:

  • гигиенические процедуры. Если пенсионер не может сам умыться, одеться и тд, в этом поможет персонал;
  • медицинский осмотр — каждое утро начинается с консультации врача, измерения давления и других процедур, чтобы иметь представление о состоянии на данный момент, при необходимости назначают дополнительные анализы;
  • завтрак — здесь готовят на собственной кухне, причем из разнообразных и свежих продуктов, однако меню всегда основано на медицинской диете подопечных;
  • прогулки на свежем воздухе — территория дома престарелых большая, ухоженная, здесь можно прогуляться, подышать свежим воздухом, также есть возможность заняться зарядкой и спортом перед едой.

После завтрака начинается время для дневных активностей, направленных на поддержание умственной и физической активности. Например, если режим пенсионера включает реабилитацию, то она проходит именно в первой половине дня. В это же время назначены все творческие кружки для хобби (рисование, вязание, рукоделие и тд). 

Вечерний распорядок и отдых

Вторая половина дня в «Батьківському Затишку» — это период для более спокойного времяпровождения и подготовки ко сну. Упор делается на домашний уют, создание теплой и доверительной атмосферы. Распорядок включает:

  • обед — как и завтрак, его готовят отдельно и с учетом медицинской диеты;
  • после обеда у постояльцев есть свое время, когда они могут гулять, заниматься своими делами, принимать постояльцев или просто поспать;
  • полдник — легкий перекус с чаем и выпечкой, где также подаются фрукты и другие вкусные продукты;
  • вечернее время — тот период, когда могут проводиться концерты, праздничные вечера или просто совместные просмотры фильмов;
  • подготовка ко сну включает прием лекарств или осмотр (для некоторых пожилых людей), гигиенические процедуры, переодевание. 

Сотрудники пансионата остаются на дежурстве 24/7, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие каждого постояльца. Даже если пенсионеру что-то нужно ночью, он может позвать сиделку или сообщить о том, что плохо себя чувствует. 

Распорядок дня в доме престарелых Батьківський Затишок» тщательно продуман, чтобы удовлетворить все потребности пожилых людей. В этом месте гармонично сочетаются европейские стандарты ухода, медицинской поддержки и правильной организации досуга.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Січня 2025 12:51

Український пілот F-16 встановив рекорд, знищивши шість ракет за один виліт
7 Січня 2025 13:52

У Міноборони розповіли скільки людей звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ
7 Січня 2025 13:19

Рівень довіри до Зеленського дещо впав, проте досі залишається високим
7 Січня 2025 11:34

На російських позиціях помітили північнокорейські САУ Koksan
7 Січня 2025 11:18

В Україні нейтралізовано шпигунську мережу ФСБ, яка стежила за волонтерами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки