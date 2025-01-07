Суспільство

На російських позиціях помітили північнокорейські САУ Koksan
7 Січня 2025 11:34
читать на русском →

У російських окупантів з’явилися північнокорейські 170-мм САУ Koksan. Відповідне відео опубліковано у соцмережах.

Коли саме було зняте це відео і де, наразі невідомо.

Вперше переміщення гаубиць Koksan на російській території було зафіксовано у листопаді 2024 року.

Як повідомляє Мілітарний, M1989 Koksan – це умовна назва 40-тонної самохідної артсистеми виробництва Північної Кореї, що була вперше помічена на параді в місті Коксан у 1989 році.

Ця артилерійська установка використовує боєприпаси 170-мм калібру, який у поєднанні з довгим стволом забезпечує велику дальність стрільби.

Дальність стрільби звичайними снарядами з цієї самохідної установки сягає 40 кілометрів, у той час як для активно-реактивних боєприпасів цей показник наближається до 60 кілометрів. Вірогідний темп стрільби – 1-2 постріли кожні 5 хвилин.

Така дальність пострілу Koksan значно перевищує можливості усієї наявної російської ствольної артилерії, яка застосовується на фронті.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Січня 2025 12:51

Український пілот F-16 встановив рекорд, знищивши шість ракет за один виліт
7 Січня 2025 13:52

У Міноборони розповіли скільки людей звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ
7 Січня 2025 13:19

Рівень довіри до Зеленського дещо впав, проте досі залишається високим
7 Січня 2025 11:34

На російських позиціях помітили північнокорейські САУ Koksan
7 Січня 2025 11:18

В Україні нейтралізовано шпигунську мережу ФСБ, яка стежила за волонтерами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки