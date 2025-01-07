На російських позиціях помітили північнокорейські САУ Koksan

У російських окупантів з’явилися північнокорейські 170-мм САУ Koksan. Відповідне відео опубліковано у соцмережах.

Коли саме було зняте це відео і де, наразі невідомо.

Вперше переміщення гаубиць Koksan на російській території було зафіксовано у листопаді 2024 року.

Як повідомляє Мілітарний, M1989 Koksan – це умовна назва 40-тонної самохідної артсистеми виробництва Північної Кореї, що була вперше помічена на параді в місті Коксан у 1989 році.

Ця артилерійська установка використовує боєприпаси 170-мм калібру, який у поєднанні з довгим стволом забезпечує велику дальність стрільби.

Дальність стрільби звичайними снарядами з цієї самохідної установки сягає 40 кілометрів, у той час як для активно-реактивних боєприпасів цей показник наближається до 60 кілометрів. Вірогідний темп стрільби – 1-2 постріли кожні 5 хвилин.

Така дальність пострілу Koksan значно перевищує можливості усієї наявної російської ствольної артилерії, яка застосовується на фронті.