Кримінал

У німецькому місті Рімбах озброєний ножем чоловік узяв заручницю в банку
7 Січня 2025 12:21
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У німецькому Рімбаху невідомий чоловік узяв у заручники щонайменше одну людину у відділенні Volksbank.

За даними місцевої поліції, він прийшов до банку близько 8:00 ранку, де залишається досі. У заручниках він утримує жінку. На опублікованих відео видно, що чоловік тримає в руках предмет, схожий на ніж.

Поліція оточила район навколо відділення банку. Інші подробиці не повідомляються.


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