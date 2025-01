У німецькому місті Рімбах озброєний ножем чоловік узяв заручницю в банку

У німецькому Рімбаху невідомий чоловік узяв у заручники щонайменше одну людину у відділенні Volksbank.

За даними місцевої поліції, він прийшов до банку близько 8:00 ранку, де залишається досі. У заручниках він утримує жінку. На опублікованих відео видно, що чоловік тримає в руках предмет, схожий на ніж.

Поліція оточила район навколо відділення банку. Інші подробиці не повідомляються.

Geiselnahme in Rimbach. So geht es hier in Deutschland leider tagtäglich zu… Bitte teilen, Täter muss geschnappt werden!#Rimbach #Deutschland pic.twitter.com/OLZrK7ySAX