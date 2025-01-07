У німецькому місті Рімбах озброєний ножем чоловік узяв заручницю в банку

У німецькому Рімбаху невідомий чоловік узяв у заручники щонайменше одну людину у відділенні Volksbank.

За даними місцевої поліції, він прийшов до банку близько 8:00 ранку, де залишається досі. У заручниках він утримує жінку. На опублікованих відео видно, що чоловік тримає в руках предмет, схожий на ніж.

Поліція оточила район навколо відділення банку. Інші подробиці не повідомляються.