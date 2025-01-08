Підозрюваний у підриві Cybertruck біля готелю Трампа при підготовці до злочину використовував ChatGPT

Ймовірний водій пікапа Tesla Cybertruck, який 1 січня вибухнув біля готелю Trump International у Лас-Вегасі, використовував для підготовки злочину генеративний штучний інтелект ChatGPT.

Про це повідомили у поліції міста, передає Reuters.

“У нас є чіткі докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT для планування атаки, – повідомив на пресконференції шериф поліції Лас-Вегаса Кевін Макмахілл. – Це перший відомий мені випадок на території США, коли ChatGPT використовувався для допомоги людині у створенні конкретного пристрою”.

За його словами, підозрюваний за допомогою ChatGPT також намагався з’ясувати, яка кількість вибухівки знадобиться для вибуху.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, у відповідь на заяву поліції повідомила, що “прагне до відповідального використання інструментів штучного інтелекту” та її “моделі розроблені таким чином, щоб відмовлятися від шкідливих інструкцій”.

“У цьому випадку ChatGPT видав інформацію, яка вже перебувала у вільному доступі в інтернеті, і застеріг від шкідливих і незаконних дій”, – заявили в компанії.