Кримінал

На Хмельниччині затримали диверсантів, які підірвали залізничну колію
8 Січня 2025 10:12
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У Хмельницькій області затримали російських диверсантів, які підірвали залізничну колію перед потягом Укрзалізниці.

Як повідомляє Служба безпеки України, двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг.

“Для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Готову вибухівку вони заклали під залізничні рейки та активували її з наближенням локомотива”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.

СБУ та Нацполіція затримали диверсантів ФСБ / Фото: СБУ

Поплічниками агресора виявилося двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них – наркозалежний, інший – дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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