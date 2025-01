Платформа By Me a Coffee просить вибачення після публікації мема із солдатом КНДР

5 січня платформа для донатів By Me a Coffee опублікувала в соціальній мережі X мем із зображенням північнокорейського солдата. Це викликало хвилю обурення серед користувачів.

На зображенні солдат усміхався, дивлячись на телефон, а підпис стверджував: “Те відчуття, коли читаєш повідомлення від тих, хто тебе підтримує”.

Українська платформа UNITED24 опублікувала скриншот цього допису. Коментатори в X розкритикували By Me a Coffee, нагадавши, що компанія раніше видаляла акаунти українських користувачів.

Згодом мем був видалений, а платформа вибачилася, зазначивши, що допис нібито створив сторонній сервіс.

A crowdfunding platform, @buymeacoffee, known for taking down Ukrainian accounts, is facing backlash once again — this time for posting a meme featuring a photo of a North Korean soldier who participated in Russia’s aggression against Ukraine.



North Korea sent thousands of… pic.twitter.com/0KQOvBDUYk