Суспільство

Платформа By Me a Coffee просить вибачення після публікації мема із солдатом КНДР
8 Січня 2025 08:55
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Логотип By Me a Coffee
Логотип By Me a Coffee

5 січня платформа для донатів By Me a Coffee опублікувала в соціальній мережі X мем із зображенням північнокорейського солдата. Це викликало хвилю обурення серед користувачів.

На зображенні солдат усміхався, дивлячись на телефон, а підпис стверджував: “Те відчуття, коли читаєш повідомлення від тих, хто тебе підтримує”.

Українська платформа UNITED24 опублікувала скриншот цього допису. Коментатори в X розкритикували By Me a Coffee, нагадавши, що компанія раніше видаляла акаунти українських користувачів.

Згодом мем був видалений, а платформа вибачилася, зазначивши, що допис нібито створив сторонній сервіс.


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