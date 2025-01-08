Обкрадав росіян: в ССО розшифрували ще один фрагмент щоденника ліквідованого спецпризначенця КНДР

Військовий з Північної Кореї зізнався, що обікрав російських військових на Курщині. Розшифровано ще один фрагмент “Записок рядового Джонга” – захопленого нотатника солдата КНДР, ліквідованого в Курській області РФ.

Про це повідомили в Силах Спеціальних Операцій ЗС України.

За даними ССО, знищений військовослужбовець, рядовий Гьонг Хонг Джонг, належав до підрозділу спецпризначення. У своєму щоденнику північнокорейський спецпризначенець розповідає про свої порушення.

В одному з дописів Джонг розповідає, що саме вкрав у російських солдатів особисті речі.

“Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів”, – написав Джонг.

В ССО зазначили, що спеціалісти перекладають інші записи з трофейного нотатника.

Нагадаємо, у нотатках військового КНДР розписано тактики зі збиття безпілотних літальних апаратів та укриття від української артилерії. Особливу увагу привертає те, що згадані тактики включають використання живих приманок. Бійці ССО припускають, що це може бути або автентичною розробкою північнокорейських інструкторів, або результатом навчань у російських підрозділах.