Кинув на сходи та добив ногами: киянина підозрюють у вбивстві собаки

Поліцейські Києва повідомили про підозру чоловіку, який до смерті побив собаку. Живодеру загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За даними правоохоронців, чоловік, посварившись зі своєю співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку напередодні забрав додому з вулиці.

“Спочатку він кинув її об бетонні сходи, після чого добив ногами. Від отриманих травм собака загинула”, – розповіли в поліції.

Раніше судимого 31-річного зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. На час слідства за рішенням суду він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.