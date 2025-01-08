Кримінал

Кинув на сходи та добив ногами: киянина підозрюють у вбивстві собаки
8 Січня 2025 20:40
читать на русском →

Поліцейські Києва повідомили про підозру чоловіку, який до смерті побив собаку. Живодеру загрожує до восьми років тюрми.  

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За даними правоохоронців, чоловік, посварившись зі своєю співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку напередодні забрав додому з вулиці.

“Спочатку він кинув її об бетонні сходи, після чого добив ногами. Від отриманих травм собака загинула”, – розповіли в поліції.

Раніше судимого 31-річного зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. На час слідства за рішенням суду він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Затриманий за підозрою у вбивстві собаки / Фото: Поліція Києва

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Січня 2025 18:07

Тринадцятеро людей загинули у Запоріжжі: оголошено день жалоби
8 Січня 2025 19:47

Угорщина вдалася до шантажу України вступом до ЄС через зупинку транзиту російського газу
8 Січня 2025 18:58

У Львівському ТЦК відсторонили від служби причетних до побиття та затримання чоловіка
8 Січня 2025 18:33

Зеленський показав перші хвилини після авіаудару по Запоріжжю: 13 загиблих, 29 поранених
8 Січня 2025 17:41

На НПЗ в Енгельсі вибухнув ще один резервуар: загинули двоє пожежників, введено режим НС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки