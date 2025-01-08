На фронті за добу відбулося понад 170 боєзіткнень: найбільше на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
- На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого.
- На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки.
- На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.
- На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
- Минулої доби на Торецькому напрямку, у деяких випадках за підтримки авіації, ворог дев’ять разів атакував населений пункт Торецьк.
- На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 41 штурм агресора в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки.
- Сили оборони відбили 25 атак позицій наших військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.
- На Времівському напрямку противник здійснив 21 штурм наших позицій у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.
- На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми противника.
- На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- Триває операція в Курській області. Там минулої доби відбулось 32 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ, зокрема, шість – із реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і пункт управління БпЛА російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 автомобіль окупантів.