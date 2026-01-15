П’ятеро людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Донеччини

На Харківщині росіяни вдарили дроном по авто поліції під час евакуації: є постраждалі

З початку опалювального сезону Росія атакувала 11 ГЕС та 45 найбільших ТЕЦ України

Смерть 28-річної жінки під час пластичної операції у Києві: що загрожує хірургу

Олександрівку росіяни обстріляли з РСЗВ “Торнадо-С”. Зазнали поранень двоє мирних жителів. Обстрілами пошкоджено 23 приватні будинки та сім автомобілів. У Донецькому поранень зазнала одна людина.

Про це повідомили в МВС України .