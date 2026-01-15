        Події

        П’ятеро людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Донеччини

        Галина Шподарева
        15 Січня 2026 12:12
        читать на русском →
        Пожежі та руйнування внаслідок ударів РФ по Донеччині / Фото: МВС України
        Пожежі та руйнування внаслідок ударів РФ по Донеччині / Фото: МВС України

        Протягом доби під російськими обстрілами перебували десять населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей.

        Про це повідомили в МВС України.

        Руйнувань зазнав 51 цивільний об’єкт, з них 36 житлових будинків.

        Реклама
        Реклама

        По Слов’янську Росія вдарила двома БпЛА “Герань-2” – є поранений.

        У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона травмовано цивільного.

        Олександрівку росіяни обстріляли з РСЗВ “Торнадо-С”. Зазнали поранень двоє мирних жителів. Обстрілами пошкоджено 23 приватні будинки та сім автомобілів. У Донецькому поранень зазнала одна людина.

        Наслідки ударів по Донеччині / Фото: МВС України

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини