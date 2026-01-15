П’ятеро людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Донеччини

Протягом доби під російськими обстрілами перебували десять населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомили в МВС України.
Руйнувань зазнав 51 цивільний об’єкт, з них 36 житлових будинків.
По Слов’янську Росія вдарила двома БпЛА “Герань-2” – є поранений.
У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона травмовано цивільного.
Олександрівку росіяни обстріляли з РСЗВ “Торнадо-С”. Зазнали поранень двоє мирних жителів. Обстрілами пошкоджено 23 приватні будинки та сім автомобілів. У Донецькому поранень зазнала одна людина.