П’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини у грузинському Сагареджо

Колишній військовий грузинської армії в ніч на п’ятницю застрелив з автоматичної зброї в місті Сагареджо з балкона своєї квартири п’ятьох громадян і поранив ще п’ятьох, повідомляє МВС Грузії.

Як повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі, серед убитих – співробітник поліції, який брав участь у спецоперації з нейтралізації злочинця.

“Поки невідомі мотиви скоєного злочину. Ми встановили, що до 2021 року злочинець служив у грузинській армії, брав участь у міжнародній миротворчій місії в Афганістані”, – сказав міністр.

Він повідомив, що коли поліцейські зламали двері в квартиру стрільця, його виявили знерухомленим з раною в голові, що кровоточить. Біля тіла злочинця виявили кільця від гранати, тож були викликані сапери.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, стан поранених громадян тяжкий, але стабільний.