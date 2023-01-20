Кримінал

П’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини у грузинському Сагареджо

20 Січня 2023 07:46
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грузія

Колишній військовий грузинської армії в ніч на п’ятницю застрелив з автоматичної зброї в місті Сагареджо з балкона своєї квартири п’ятьох громадян і поранив ще п’ятьох, повідомляє МВС Грузії.

Як повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі, серед убитих – співробітник поліції, який брав участь у спецоперації з нейтралізації злочинця.

“Поки невідомі мотиви скоєного злочину. Ми встановили, що до 2021 року злочинець служив у грузинській армії, брав участь у міжнародній миротворчій місії в Афганістані”, – сказав міністр.

Він повідомив, що коли поліцейські зламали двері в квартиру стрільця, його виявили знерухомленим з раною в голові, що кровоточить. Біля тіла злочинця виявили кільця від гранати, тож були викликані сапери.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, стан поранених громадян тяжкий, але стабільний.


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