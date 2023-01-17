П’ять солдат-строковиків загинули під час обстрілу у Білгородській області

Телеграм-канали з посиланням на власні джерела повідомляють про загибель п’яти російських солдатів строкової служби під час обстрілу ЗСУ території Білгородської області.

За даними телеграм-каналу ASTRA, обстріляли пропускний пункт “Шебекіно”. Загиблі та поранені – солдати-строковики однієї з розташованих поряд військових частин, усім загиблим – близько 20 років.

Телеграм-канал “Обережно, новини” пише, що ще двох військових госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Губернатор Білгородської В’ячеслав Гладков стверджує, що внаслідок “обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає”.

“Є пошкодження ліній електропередачі. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії”, – повідомив губернатор вранці 17 січня в телеграм-каналі.